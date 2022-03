La democracia se construye con equidad de género”, señaló el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy.

Con motivo de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este martes la Municipalidad de Rancagua homenajeó a seis mujeres destacadas de la ciudad en seis diferentes áreas: política, cultura, derechos humanos y desarrollo, deporte, emprendimiento y ciencia.

La ceremonia, realizada en la Casa de la Cultura, condecoró a seis rancagüinas elegidas en cabildos que el municipio realizó en los distintos sectores de Rancagua a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

La medalla “Día Internacional de la Mujer” fue entregada por el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien tras la instancia señaló que “hemos reconocido a mujeres rancagüinas que se han destacado en distintos ámbitos y es nuestra manera de poder, desde el municipio, conmemorar esta lucha por los derechos que por tantos años mujeres, desde hace más de dos siglos, han venido luchando para que exista verdaderamente un país con equidad”.

“La democracia se construye con equidad de género”, finalizó el alcalde de Rancagua.

LAS VOCES DE LAS PREMIADAS

Ada Zapata Gálvez. Dirigenta social, destacada en el área de Política.

“Es muy lindo que reconozcan a las mujeres, porque una contribuye para que la ciudad emprenda cada vez más. Yo ya tengo mis años y me gusta trabajar por la población y los adultos mayores. Muchas gracias por este reconocimiento”.

María Isabel Ruz. Actriz, destacada en el área de Cultura.

“Estoy muy contenta. Creo que es un reconocimiento al trabajo que he realizado en Rancagua, me siento muy honrada y feliz porque es un reconocimiento que viene desde el territorio. Agradezco a todas las mujeres, a mi madre, a mi abuela, a mi descendencia. Debemos reencontrarnos con cada una de nosotras, con nuestro ser, con amarse, perdonarse, avanzar y seguir luchando porque somos fuertes”.

Lorraine Salvo Olivares. Activista trans, destacada en el área de Derechos Humanos y Desarrollo.

“Estoy feliz, contenta, emocionada. La gente no sabe lo que significa para una persona trans el reconocimiento. Más que el reconocimiento a mi vivencia de género es el reconocimiento a una labor que no ha sido grata, donde me he tenido que enfrentar con el poder para resguardar los derechos de quienes no tienen la voz que yo he podido ser en situaciones que han sido vulneradas. Que hoy este municipio se haya fijado en ese trabajo me hace creer que de aquí en adelante esta sociedad sí va a manifestarse en cambios verdaderos con respecto a las disidencias”.

Branny Reyes Reyes. Profesora de Educación Física, destacada en el área de Deportes.

“Estoy feliz, orgullosa y agradecida de ese grupo de mujeres que me eligió, por quienes he dedicado mi trabajo durante varios años. A mi corta edad, creo que lo que he hecho, lo he hecho con harto cariño”.

Marcela Correa Gómez. Comerciante, destacada en el área de Emprendimiento.

“Estoy muy agradecida de quienes nos nominaron. Son tremendas mujeres que cada una en su ámbito aportan a nuestro querido Rancagua. Ahora, a seguir avanzando, a seguir motivando la participación ciudadana, porque eso nos va a abrir más caminos y más mujeres se irán visibilizando y haciendo de nuestra ciudad un Rancagua más justo y un Chile más justo para nosotras”.

Jeannette Altamirano Ossandón. Ingeniera y docente, destacada en el área de Ciencia.

“Estoy emocionada y muy agradecida porque nunca pensé que me iban a premiar de esta forma. Es algo que no esperaba porque todo el trabajo que hago lo hago desinteresadamente. Este premio quiero compartirlo con todas las mujeres, no solamente de Rancagua, porque sabemos que muchas mujeres son anónimas. También quiero compartirlo con mi hermana, mis hijas y todas las mujeres, estoy muy agradecida”.