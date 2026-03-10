Equipos municipales realizaron trabajos de limpieza y reposición de la bandera en el entorno del monumento a Bernardo O’Higgins._

Durante la mañana de este lunes se constataron daños en el entorno del monumento a Bernardo O’Higgins, donde se registraron rayados que afectaron el pavimento y el espacio público en pleno centro de la ciudad. En el lugar también se constató la sustracción de la bandera chilena que se encontraba instalada junto al monumento, la que posteriormente fue quemada.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, condenó lo ocurrido y lamentó que estos hechos afecten el trabajo que se ha desarrollado durante el último tiempo para recuperar los espacios públicos de la comuna. “Llevamos más de un año trabajando con mucha fuerza para recuperar la ciudad de Rancagua, eliminar rayados y poner en valor el corazón de nuestra ciudad. Es muy lamentable encontrarnos nuevamente con este tipo de daños”, señaló.

La autoridad comunal también enfatizó la gravedad del ataque a un símbolo patrio. “Es aún más grave cuando se daña nuestra bandera chilena, un símbolo que merece respeto y que representa a todos los chilenos. Este tipo de acciones no las vamos a permitir y las condenamos tajantemente”, agregó.

Durante la jornada, equipos municipales realizaron labores de limpieza en el sector, trabajando en la eliminación de los rayados en el pavimento y en la reposición de la bandera en el lugar. Desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad a cuidar y respetar los espacios públicos, destacando que la ciudad es un espacio que pertenece a todos y que debe ser protegido.