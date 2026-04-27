Actividad reunió a comunidad, organizaciones y servicios para promover el cuidado del medioambiente y acciones concretas por una comuna más sostenible._

Con una activa participación de organizaciones y servicios, la Municipalidad de Rancagua llevó a cabo esta jornada la Feria Ambiental del Día de la Tierra, instancia orientada a promover la conciencia ecológica y el cuidado del entorno.

La actividad, realizada en la Plaza de Los Héroes, convocó a vecinas, vecinos, estudiantes y diversas instituciones. En esta oportunidad, participaron establecimientos educacionales, empresas privadas y servicios públicos, quienes pudieron informarse y ser parte de iniciativas enfocadas en la protección del medioambiente.

En el marco de esta conmemoración, desde el municipio destacaron la importancia de impulsar acciones concretas que contribuyan a un mejor planeta, entendiendo que el entorno es el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de la comunidad.

La feria contempló stands informativos, difusión de buenas prácticas y la participación de distintas entidades comprometidas con la sostenibilidad, reforzando el llamado a que el cuidado del planeta sea una tarea compartida.

Con este tipo de iniciativas, el municipio reafirma su compromiso con la educación ambiental y la promoción de una comuna más consciente y responsable con su entorno.