La Municipalidad de Rancagua conmemoró los 180 años del Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga con la develación de una placa conmemorativa, un homenaje que busca preservar el legado de uno de los establecimientos educacionales más emblemáticos de la comuna.

Fundado el 29 de julio de 1846, el liceo ha sido protagonista de la historia de la educación pública, formando generaciones de estudiantes y contribuyendo al desarrollo cultural, académico y social de Rancagua y del país.

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