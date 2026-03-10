La Ilustre Municipalidad de Rancagua realizará este miércoles 11 de marzo una actividad abierta a la comunidad en la Plaza de los Héroes de Rancagua con el objetivo de que vecinos y familias puedan reunirse para seguir y apoyar el partido que disputará O’Higgins de Rancagua ante Deportes Tolima por la fase 3 de la Copa Libertadores de América.

La iniciativa, denominada “La Plaza se viste de Celeste”, contempla la instalación de una pantalla gigante para la transmisión del encuentro, cuya hora de inicio está programada para las 21:30 horas, además de una serie de actividades previas que comenzarán a desarrollarse desde las 15:00 horas.

El evento considera la participación de artistas locales, emprendedores, food trucks y cervecerías, con el propósito de generar un espacio de encuentro ciudadano en torno a un acontecimiento deportivo que reviste especial relevancia para la ciudad.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que la iniciativa busca acompañar al club en un momento significativo de su participación internacional.

“Este es un partido muy importante para O’Higgins y para Rancagua. Si el equipo logra avanzar, ingresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un hito deportivo para la institución y para la ciudad. Por eso queremos invitar a las familias rancagüinas a reunirse en la Plaza de los Héroes, compartir en comunidad y apoyar juntos a nuestro equipo”.

Desde el municipio indicaron que la actividad apunta a generar un ambiente familiar y de encuentro en el principal espacio público de la ciudad, permitiendo que los vecinos puedan vivir colectivamente un partido que podría marcar un nuevo paso en la historia internacional del club rancagüino.

La invitación es a asistir con anticipación, disfrutar de la programación preparada para la jornada y alentar a O’Higgins en un encuentro clave que podría abrirle las puertas a la fase de grupos del principal torneo de clubes del continente.