Con labores anticipadas en toda la comuna, equipos municipales reforzaron la limpieza de infraestructura crítica y mantienen intervenciones permanentes para resguardar a los vecinos, proteger la infraestructura pública y asegurar la continuidad de los servicios.

Ante el sistema frontal pronosticado para los próximos días, la Municipalidad de Rancagua, a través de su Dirección de Gestión Ambiental (DGA), implementó un completo plan preventivo para disminuir los riesgos asociados a las intensas precipitaciones, desplegando equipos municipales, maquinaria especializada y un monitoreo permanente en los sectores más sensibles de la comuna.

Como parte de esta planificación, el municipio identificó 110 puntos críticos, distribuidos en 10 sectores, donde se concentran las labores preventivas debido a su mayor nivel de riesgo frente a lluvias intensas. Entre ellos destacan el canal Litoral, canal San Pedro, canal Provincial, canal Parque Villa Inglesa, canal Millán, el paso bajo nivel de avenida Koke, además de distintos sectores rurales como Chancón, Huentemó y Villa Millantú.

Durante los últimos días ya se ejecutó una primera etapa de intervención preventiva, completando 11 puntos mediante tres jornadas de trabajo, con un 100% de avance en la programación establecida. Las faenas consideraron la limpieza de rejillas y sumideros, despeje de canales, limpieza de vías e intersecciones, mantención de pasos bajo nivel y trabajos en sectores residenciales.

Entre los lugares intervenidos se encuentran calles como Mañío con pasaje Faenza, Astorga con Independencia, Bueras con Independencia, Campos con Independencia, la rejilla de Germán Riesco con Alcázar, Villa Alodia, el paso bajo nivel Koke, Villa Rucaray, la salida e ingreso de Carretera El Cobre por Ruta Travesía y Diagonal Doñihue con Bolivia.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el trabajo anticipado que se ha desarrollado para enfrentar este evento meteorológico.

“Nos hemos preparado con anticipación porque nuestro principal compromiso es proteger a las familias de Rancagua. Hemos desplegado equipos en terreno para intervenir los puntos críticos antes de la llegada de las lluvias y mantendremos un monitoreo permanente durante todo el sistema frontal, actuando de manera oportuna donde sea necesario. Queremos entregar tranquilidad a nuestros vecinos, porque el municipio estará trabajando para responder con rapidez ante cualquier emergencia.”

Junto con las labores ya ejecutadas, la programación preventiva contempla nuevas intervenciones, priorizando la limpieza de drenes, rejillas, canales urbanos, compuertas, evacuaciones de aguas lluvias y distintos puntos rurales, finalizando con una verificación general de cada sector antes del inicio del evento climático.

Además, el municipio ha dispuesto retroexcavadoras, camiones tolva, equipos hidrojet, motobombas, generadores eléctricos y personal especializado para responder oportunamente ante situaciones como caída de árboles, limpieza de canales, retiro de ramas, basura y escombros, limpieza de sumideros, apoyo en sectores inundados y despeje de vías.

Con este despliegue preventivo, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso con la preparación anticipada frente a eventos climáticos, fortaleciendo las acciones en terreno para reducir riesgos y proteger a la comunidad. El municipio continuará monitoreando la evolución del sistema frontal, manteniendo la coordinación entre sus distintas unidades para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia que pudiera registrarse en la comuna.