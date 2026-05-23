Operativo coordinado con Carabineros dejó retiro de vendedores ambulantes y decomiso de productos._

Con el objetivo de fortalecer el orden en el sector céntrico de Rancagua, la Municipalidad realizó una nueva jornada de fiscalización y control junto a Carabineros de la 1ª Comisaría, enfocada en combatir el comercio informal y la venta ilegal de productos en la vía pública.

El operativo se desarrolló en distintos puntos del centro de la ciudad, donde equipos municipales y policiales efectuaron controles al comercio clandestino, logrando el retiro de 11 personas que ejercían el comercio ambulante en sectores intervenidos. Además, se realizaron decomisos de productos que eran comercializados sin autorización.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo permanente para recuperar los espacios públicos, entregar mayor tranquilidad a vecinos y comerciantes establecidos, y prevenir delitos asociados a la venta de productos falsificados o de origen desconocido.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a preferir el comercio establecido y autorizado, recordando que comprar en lugares formales permite resguardar los derechos del consumidor y disminuir el riesgo de fraudes o estafas.