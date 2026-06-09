26 organizaciones recibirán recursos para desarrollar iniciativas en beneficio de sus territorios.

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo comunitario y fortalecer el trabajo territorial que realizan diversas agrupaciones de la ciudad, la Municipalidad de Rancagua realizó la entrega de subvenciones municipales por un monto total de $134.888.650, recursos que beneficiarán a 26 organizaciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias.

La iniciativa busca apoyar proyectos e iniciativas que contribuyan al bienestar de las vecinas y vecinos, promoviendo la participación ciudadana, el desarrollo de actividades comunitarias y el fortalecimiento del tejido social en distintos sectores de la comuna.

Durante la ceremonia de entrega, se destacó el importante rol que cumplen las organizaciones en la construcción de una ciudad más integrada, participativa y con mayores oportunidades para sus habitantes.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “estamos convencidos de que el desarrollo de Rancagua se construye junto a sus organizaciones. Por eso, esta entrega de subvenciones representa un apoyo concreto para que sigan desarrollando proyectos que fortalecen la vida comunitaria, la cultura, el deporte y la participación ciudadana”.

Los recursos permitirán financiar iniciativas orientadas al desarrollo social, cultural, deportivo y comunitario, fortaleciendo el trabajo que día a día realizan dirigentes y organizaciones en beneficio de sus comunidades.

Con esta inversión, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana y el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias rancagüinas.