El alcalde Juan Ramón Godoy destacó que las subvenciones entregadas este 2022 duplicaron el monto de años anteriores.

En una jornada doble en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Rancagua, más de 180 Juntas de Vecinos y organizaciones sociales recibieron una importante subvención para que los niños y niñas de la ciudad puedan celebrar la Navidad en sus barrios, villas y poblaciones, junto a sus amigos y familias.

La actividad contó con la presencia del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy; y de los concejales Patricio Henríquez, María del Carmen Orueta y Manuel Villagra.

En la oportunidad, el alcalde de Rancagua destacó que este 2022 se duplicó el monto de las subvenciones entregadas, si se compara con el aporte que se hacía en años anteriores.

“Estamos muy contentos ya que este año se pudo doblar la subvención, entendemos que necesitan un apoyo para organizar estas fiestas y, especialmente, para darle alegría a nuestros niños y niñas en el verdadero sentido de la Navidad que queremos entregar desde el municipio de Rancagua, que es celebrar en familia y con sus amigos”, destacó el alcalde Juan Ramón Godoy.

Además en la instancia, otro grupo de organizaciones sociales y Juntas de Vecinos fueron beneficiados con subvenciones mayores que sumaron un total que supera los de 18 millones de pesos.

En la oportunidad, Rosa Orellana, de Villa Provincial, destacó que “tenemos 88 niños y niñas para juguetes y dulces, esto es un buen beneficio para nosotros ya que la situación no está tan buena. Todo lo que sea beneficio desde el municipio, para nosotros es beneficiario”.

Mientras que Marcia Cansino, de Villa Lourdes, señaló que “nosotros tenemos más de 140 niños y niñas, y con el doble de la subvención nos sirve para comprarles mejores cosas. Me parece que el alcalde hizo una muy buena gestión para todas las Juntas de Vecinos”.

Por último, Juan Cáceres, de Villa San Pedro, aseguró que “sin este apoyo yo creo que no tendríamos mucho que hacer porque nos ayuda bastante, el aspecto económico no está tan bueno. Esta ayudita es el doble del año pasado y nos ayuda mucho”.

Share 0