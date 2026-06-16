El legendario vampiro Tito Lastarria y el recordado pingüino Jacinto vuelven a la vida para comentar, con humor e identidad local, los acontecimientos, actividades e historias que marcan la actualidad rancagüina.

Con el objetivo de acercar la información de la ciudad a nuevos públicos de una manera entretenida, cercana y profundamente ligada a la identidad local, la Municipalidad de Rancagua lanzó oficialmente “Entre Tito y Jacinto: Cosas de Rancagua”, una nueva propuesta audiovisual protagonizada por dos de los personajes más emblemáticos del imaginario rancagüino.

El programa reúne a Tito Lastarria, el mítico vampiro cuya leyenda forma parte del patrimonio popular de la ciudad, y a Jacinto, el recordado pingüino que durante décadas ocupó un lugar especial en la memoria de generaciones de rancagüinos.

A través de conversaciones espontáneas, humor, ironía y comentarios sobre imágenes y videos de la ciudad, ambos personajes recorrerán actividades comunitarias, eventos culturales, iniciativas deportivas, historias patrimoniales y diversos hechos que forman parte de la vida cotidiana de Rancagua.

La propuesta busca generar una nueva forma de comunicar, conectando con vecinos de todas las edades mediante contenidos más cercanos, dinámicos y compartibles, aprovechando además el enorme valor simbólico que ambos personajes poseen para la identidad local.

“Entre Tito y Jacinto: Cosas de Rancagua” tendrá emisiones semanales a través de las plataformas digitales municipales y contempla la generación de cápsulas audiovisuales para redes sociales, permitiendo que cada episodio llegue a distintos públicos y formatos.

Con esta iniciativa, Rancagua suma un nuevo espacio de encuentro entre patrimonio, humor y actualidad, donde dos leyendas de la ciudad serán las encargadas de comentar, a su manera, todo lo que ocurre en la capital regional.