En el marco del Día Mundial del Perro, el alcalde Juan Ramón Godoy, junto a los concejales Valentina Cáceres, Manuel Villagra y Emerson Avendaño, visitaron el Canil Municipal, instancia en la que dio a conocer la importante campaña de adopción de perritos que se está llevando a cabo desde la Municipalidad de Rancagua.

En la actualidad, son 40 los perritos que permanecen en las instalaciones municipales, cifra que va variando diariamente producto de la llegada de nuevos animalitos, pero también de sus adopciones.

Cada uno de los perritos cuentan con sus vacunas al día, microchips y antiparasitarios internos y externos.

Para los rancagüinos y rancagüinas que estén interesados en adoptar un perrito y brindarle un hogar lleno de amor y cariño deben, en primera instancia, coordinar una visita al canil, escribiendo un correo a adopciones@rancagua.cl o un WhatsApp al 569 829 356 62.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy destacó que “queremos hacer un llamado a todos a que puedan venir a buscar una compañía, un perrito, una mascota (…) Invitamos a los vecinos y vecinas a que puedan acercarse al canil municipal a entregarle amor y, sobre todo, cuidado a nuestros perros”.

De forma adicional, el alcalde comentó los proyectos en los que se está trabajando desde la Municipalidad de Rancagua en materia de cuidado animal: “Tenemos un gran proyecto que es el Hospital para Mascotas y el nuevo Canil Municipal. Acá, tenemos un espacio que ha sido por muchos años utilizado, pero que no tiene las condiciones necesarias (…) el principal llamado es a tener conciencia del resguardo y cuidado de nuestras mascotas”.

La concejala Valentina Cáceres señaló que “es muy importante darle visibilidad al canil y la gran labor que se desempeña (…) invitamos a la gente a adoptar y que se acerque a las redes del municipio donde encontrarán todos los detalles para las adopciones”.

Por su parte, el concejal Manuel Villagra puntualizó que “el municipio está comprometido con los animales y siempre está invitando a la gente a adoptar. Lo bueno es que los perritos son entregados con todas sus vacunas al día y con una gran atención veterinaria gratuita de por vida”.

El concejal Emerson Avendaño comentó que “hay que hacer un llamado a la tenencia responsable y al no abandono porque los caniles no pueden ser una respuesta al abandono de los animales”.

Finalmente fue la veterinaria Lissette Maluje quien indicó que “nosotros queremos generar más espacios y visibilizar a estos animales, que la gente vea en la página de la Municipalidad y, prontamente, en nuestras redes sociales cómo son cada uno de los animalitos que están en adopción”.

Si estas interesado en adoptar un perrito puedes visitar la página web de la Municipalidad de Rancagua: www.rancagua.cl.

