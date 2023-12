En Rancagua se inauguró el primer Centro Diurno de Atención Integral para Personas Mayores, una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) que busca acompañar y promover el envejecimiento activo en los adultos mayores de la ciudad, a través de un equipo multidisciplinario que realiza actividades de fortalecimiento psicomotriz, socioeducativas, recreacionales y de esparcimiento, convirtiéndose en un importante apoyo para las familias, y fortaleciendo la autonomía e independencia de las personas mayores.

En la oportunidad, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, señaló que “esta es una política importante, sobre todo para nuestros adultos mayores autovalentes. Es un

espacio donde tienen la atención de un equipo multidisciplinario, pero por sobre todo se generan vínculos importantes en una comunidad de 90 adultos mayores que durante seis meses están con esta atención del centro. Estamos muy contentos, desde el municipio aportamos en la infraestructura y desde el SENAMA nos está aportando la subvención para que este centro de día esté en funcionamiento.

“Este es un compromiso que habíamos hecho con nuestras personas mayores, de tener este centro de día que entrara en funcionamiento este año”, aseguró el alcalde Godoy.

Asimismo, el alcalde detalló que “aquí está el retrato vivo de las experiencias, de lo que ha significado para ellos, no solamente en la atención profesional, sino también en la construcción de los lazos de amistad que han tenido en este centro de día”.

En tanto, la directora nacional de SENAMA, Claudia Asmad Palomo, destacó que “en los centros diurnos las personas mayores participan de una serie de talleres que permiten promover la autonomía e independencia, contribuyendo a retrasar su pérdida de funcionalidad. Además, permiten mantener a las personas mayores en su entorno familiar y social, vinculados con la comunidad”.

“Esto tiene un gran impacto para la calidad de vida de ellas y ellos, por lo mismo, en el marco del Sistema Nacional e Integral de Cuidados vamos a fortalecer este tipo de iniciativas, generando otros 20 dispositivos a lo largo del país. Esto nos va a permitir llegar a 184 comunas de Chile para apoyar a las personas mayores y promover un envejecimiento digno, activo y saludable”, agregó Asmad.

La ceremonia contó, además, con la presencia de las concejalas Jacqueline Vidal, Valentina Cáceres, María del Carmen Orueta y el concejal Carlos Arellano; la seremi de Desarrollo Social, Nayadeth Ahumada; y la coordinadora regional de SENAMA, Karin Ortiz.

Finalmente, Fernando Ventura Riquelme, usuario del Centro Diurno, expresó que “cómo le describo lo que yo siento, si cada vez que yo vengo me contento, me felicito a mí mismo por haber ingresado a este centro. Imagínese ahora, sentir todo esto, conocer tanta gente, poder expresar lo que uno siente, y no es solamente lo que siento yo, es lo que sienten 90 adultos mayores”.

“Yo no me voy a cansar de darle las gracias a don Juan Ramón Godoy, ni a la directora nacional del SENAMA. Nunca me voy a cansar de decirles que este éxito se debe a ellos. Es un cambio radical de vida y es gracias a ellos”, finalizó Fernando Ventura.

Para ser parte del Centro Diurno de Atención Integral para Personas Mayores, los requisitos son: ser persona mayor, ser vecino de Rancagua, pertenecer hasta el 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, tener dependencia leve, y contar con certificado emitido desde institución de salud o por profesional del Centro Diurno.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse con el Departamento de Personas Mayores de la Municipalidad de Rancagua a través de los correos electrónicos adulto.mayor@rancagua.cl o centro.dia@rancagua.cl; por teléfono, al +56982935619 (de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas); o de manera presencial en Gobernador Pedro de Los Álamos 580, Población Manso de Velasco.