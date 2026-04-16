La Ilustre Municipalidad de Rancagua iniciará un proceso de actualización de su dominio oficial, migrando desde rancagua.cl hacia munirancagua.gob.cl, en el marco de nuevas exigencias establecidas para los organismos del Estado.

La medida responde a la entrada en vigor del Decreto N° 293, publicado el 11 de abril de 2025 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual regula la implementación de la Red de Conectividad Segura del Estado (RCSE). Este reglamento establece que las instituciones públicas deberán adoptar el uso de subdominios .gob.cl, previa inscripción en la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con el objetivo de reforzar la seguridad digital y la protección de la información.

Este cambio permitirá contar con una infraestructura más robusta, resguardando la confidencialidad e integridad de los datos, además de prevenir posibles ciberataques mediante monitoreo constante de la red.

El proceso contempla un plazo de un año para su implementación total. Durante este período, el dominio actual continuará operativo, redirigiendo a los usuarios hacia el nuevo sitio institucional.

Asimismo, esta transición no afectará la continuidad de los servicios municipales ni las labores habituales de los funcionarios, ya que será ejecutada de manera gradual y planificada.