El operativo conjunto permitió detectar venta clandestina de alcohol, alimentos sin autorización y ocupaciones irregulares de espacios públicos._

Con una fiscalización mixta realizada junto a Carabineros, la Seremi de Salud y la Seremi de Seguridad Pública, la Municipalidad de Rancagua dio inicio en la Feria de Los Alpes al nuevo Plan Comunal de Fiscalización y Control de Ferias Libres.

La iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de la ordenanza municipal de ferias libres, fiscalizando que los permisionarios desarrollen únicamente los giros autorizados y cuenten con la documentación correspondiente, además de resguardar el libre tránsito de las personas y prevenir riesgos sanitarios.

El plan también considera controles para erradicar la venta de productos prohibidos en ferias libres, como alcohol, remedios y alimentos que no cumplen con la normativa vigente.

Durante la primera jornada de fiscalización se detectó venta clandestina de alcohol, comercialización irregular de alimentos elaborados y ocupación indebida de espacios públicos por personas que no cuentan con patente municipal ni autorización para la venta de productos.

Como resultado del operativo se realizaron:

* 11 notificaciones por distintas infracciones.

* 7 incautaciones de verduras.

* 3 incautaciones de alimentos elaborados.

* 1 incautación de alcohol.

En total, se decomisaron cerca de 1.800 kilos de verduras, las que posteriormente fueron entregadas a una institución de la comuna.

Desde el municipio señalaron que estas fiscalizaciones continuarán desarrollándose en distintos días y horarios en las diversas ferias libres de Rancagua, con el objetivo de recuperar el orden, fortalecer la seguridad y garantizar espacios seguros para vecinos, feriantes y familias de la comuna.