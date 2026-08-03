Bajo el lema “El futuro comienza con una buena elección”, la iniciativa busca orientar a las familias de cara al inicio del Sistema de Admisión Escolar, destacando la diversidad de proyectos educativos que ofrece la educación municipal.

La Municipalidad de Rancagua, a través de la Corporación Municipal (Cormun), lanzó la campaña de matrícula de la educación municipal, invitando a las familias a conocer la oferta educativa de sus 36 establecimientos. El hito se realizó en el Colegio España, donde se presentó parte del trabajo que desarrollan los colegios y liceos municipales y el compromiso con una educación de calidad, inclusiva e integral.

Durante la actividad se destacó que cada establecimiento cuenta con un proyecto educativo propio y sellos formativos que responden a distintos intereses, como el deporte, las artes, el ámbito académico y el cuidado del medioambiente. Asimismo, se relevó la oferta de talleres extraescolares y comunales, el Programa de Integración Escolar (PIE), las alianzas con distintas instituciones y los beneficios que fortalecen el desarrollo integral de los estudiantes.

En la instancia, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, reafirmó el compromiso del municipio con el fortalecimiento de la educación pública de la comuna, destacando el trabajo realizado para mejorar la asistencia, los aprendizajes, la convivencia escolar y el uso eficiente de los recursos destinados a los establecimientos municipales.

El próximo 4 de agosto comenzará el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación, por lo que se invitó a las familias a informarse sobre los proyectos educativos de cada colegio y liceo en www.cormun.cl, donde también podrán acceder a orientación personalizada a través del canal de WhatsApp dispuesto por la Corporación Municipal.