La iniciativa comenzará este sábado 13 de junio en el Nuevo Sector La Cruz y contempla una intervención integral que reunirá operativos municipales, atención de servicios, mejoramiento urbano y actividades comunitarias bajo el lema “Unidos hacemos comunidad”.

Acercar el municipio a los barrios, responder de manera efectiva a las necesidades de los vecinos y fortalecer la vida comunitaria son los principales objetivos de “Revive Tu Barrio”, el nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rancagua que recorrerá distintos sectores de la comuna desarrollando intervenciones territoriales integrales.

La primera jornada se realizará este sábado Muy Preparado para hacerlo la la mejor El campeonato 13 de junio, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en el Nuevo Sector La Cruz, donde equipos municipales de distintas direcciones trabajarán de manera coordinada junto a dirigentes sociales y vecinos para ejecutar acciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

La intervención contempla operativos de limpieza, poda de árboles, retiro de enseres en desuso, plantación participativa, vacunación y microchip para mascotas, demarcaciones viales, instalación de señaléticas, patrullajes preventivos, recuperación de espacios públicos y una completa feria de servicios municipales.

Además, los vecinos podrán acceder a atenciones del Registro Social de Hogares, Oficina de Subsidios Monetarios, OMIL, Oficina de la Mujer, Departamento de Personas Mayores, Oficina de Migración, orientación jurídica y diversos programas de apoyo social.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que esta iniciativa busca instalar una nueva forma de trabajo territorial, con una presencia permanente del municipio en los distintos barrios de la ciudad.

“Queremos que los vecinos vuelvan a sentirse orgullosos de sus barrios. Por eso no vamos a esperar que los problemas lleguen al municipio; el municipio va a estar en los barrios, trabajando junto a la comunidad para recuperar espacios, acercar servicios y mejorar la calidad de vida de las familias de Rancagua”, señaló el jefe comunal.

Agliati agregó que “Revive Tu Barrio representa la forma en que entendemos la gestión municipal: cercana, presente y comprometida con las necesidades reales de las personas. Cuando municipio y vecinos trabajamos unidos, somos capaces de recuperar espacios, fortalecer la seguridad y construir comunidades más fuertes y organizadas”.