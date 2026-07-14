La intervención, coordinada con Carabineros y ejecutada en distintos puntos del centro de la ciudad, permitió cerrar establecimientos que funcionaban al margen de la normativa.

La Municipalidad de Rancagua, en coordinación con Carabineros de Chile, lideró un amplio operativo de fiscalización que culminó con la clausura de ocho casinos ilegales que operaban en el centro de la ciudad. El despliegue, ejecutado de manera simultánea por equipos municipales, Seguridad Pública y personal policial, forma parte de las acciones impulsadas para recuperar el orden y combatir actividades que se desarrollan fuera del marco legal.

La intervención se realizó en distintos puntos del casco histórico, permitiendo actuar de manera coordinada sobre locales que mantenían en funcionamiento máquinas tragamonedas ilegales. Con esta acción, el municipio continúa fortaleciendo su estrategia de fiscalización para enfrentar focos de ilegalidad y entregar mayor tranquilidad a los vecinos y comerciantes del sector.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que este operativo responde al compromiso asumido por la administración municipal de avanzar con decisión en la recuperación de los espacios de la ciudad. “Lo hemos dicho fuerte y claro: Rancagua se respeta. Debemos recuperar el orden y el respeto en todos sus puntos. Hoy fue el turno de estos casinos ilegales, que generan tanto daño en personas afectadas por la ludopatía. Seguiremos avanzando con firmeza hasta que no quede ningún lugar abierto en Rancagua. La ilegalidad en nuestra ciudad no tiene cabida”, afirmó.

La autoridad comunal explicó que los equipos municipales se distribuyeron estratégicamente junto a Carabineros para intervenir de forma simultánea los establecimientos, evitando que estos pudieran anticiparse a la fiscalización. Asimismo, señaló que, pese a las distintas estrategias utilizadas para evadir la normativa, el municipio mantendrá este tipo de operativos como parte de un trabajo permanente de control y fiscalización.

Desde la Municipalidad de Rancagua reiteraron que estas acciones forman parte de una política sostenida para recuperar el orden, fortalecer la seguridad y resguardar el cumplimiento de la ley en toda la comuna. En esa línea, anunciaron que las fiscalizaciones continuarán en distintos sectores, reafirmando que no habrá espacio para actividades ilegales que afecten la calidad de vida de los vecinos.