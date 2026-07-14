La intervención se concentró en puntos definidos mediante análisis territorial, fortaleciendo las acciones de prevención y control en barrios del norte y poniente.

Como parte del trabajo permanente para fortalecer la prevención en la comunidad, la Municipalidad de Rancagua, a través de su Dirección de Seguridad Pública, lideró una nueva ronda focalizada mixta junto a Carabineros de la 1ª Comisaría.

La intervención se desarrolló en los sectores norte y poniente de la comuna, considerando puntos previamente georreferenciados por los analistas territoriales de Carabineros, quienes determinan las zonas que requieren un mayor despliegue preventivo y de fiscalización.

Durante el operativo se realizaron múltiples controles preventivos de identidad y fiscalizaciones vehiculares, acciones que permitieron la detención de tres personas.

Uno de los imputados mantenía diversas órdenes de detención vigentes, permaneciendo prófugo de la justicia. En tanto, otras dos personas fueron detenidas por infracción a la Ley N.º 20.000, luego de ser sorprendidas transportando una importante cantidad de droga a granel, la que presuntamente sería distribuida en poblaciones y villas del sector poniente de Rancagua.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención.

Estas rondas focalizadas forman parte del trabajo coordinado entre la Municipalidad de Rancagua y Carabineros para fortalecer la prevención del delito, incrementar la presencia en terreno y entregar mayor tranquilidad a vecinas y vecinos mediante intervenciones estratégicas en sectores priorizados de la comuna.