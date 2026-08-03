El despliegue, realizado junto a Carabineros de la 1ª Comisaría, contempló controles al cumplimiento de la Ley de Alcoholes, Ley de Tránsito y Ley de Rentas, además de fiscalizaciones a recintos previamente clausurados.

La Municipalidad de Rancagua lideró durante la noche del viernes una nueva ronda de fiscalización y control, en coordinación con Carabineros de la 1ª Comisaría, con el objetivo de reforzar la seguridad y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en distintos puntos de la comuna.

Durante el operativo, los equipos desplegados en terreno fiscalizaron el cumplimiento de la Ley de Alcoholes, la Ley de Tránsito y la Ley de Rentas, entre otras materias. En ese contexto, se detectó el funcionamiento ilegal de un nuevo casino de juegos de apuestas, procediendo a su clausura inmediata conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las clausuras de otros establecimientos del mismo tipo que habían sido sancionados en operativos anteriores, dando continuidad al trabajo de fiscalización que busca combatir este tipo de actividades ilegales en la ciudad.

De manera paralela, Carabineros realizó controles preventivos de identidad con el propósito de detectar personas prófugas de la justicia, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y el orden público.

La Municipalidad de Rancagua reafirmó que continuará liderando operativos conjuntos con las instituciones competentes para promover el cumplimiento de la ley, resguardar la seguridad de los vecinos y recuperar los espacios de la comuna para toda la comunidad.