La intervención permitió verificar el cumplimiento de la emisión de boletas, realizar incautaciones por comercio informal y avanzar en la formalización de feriantes._

La Municipalidad de Rancagua, a través de su Dirección de Seguridad Pública, llevó a cabo un operativo de fiscalización y control en ferias libres de la comuna, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Carabineros de Chile.

El objetivo de la intervención fue verificar el cumplimiento de la normativa tributaria vigente, particularmente la obligación de emitir boletas de ventas o servicios. Esta medida no solo asegura una actividad comercial formal, sino que contribuye a fortalecer el orden y la transparencia en la actividad comercial.

Como resultado del operativo, se cursaron 26 notificaciones por diversas infracciones. Asimismo, se realizaron 4 incautaciones por comercio informal, además de procedimientos asociados a la Ley de Aduanas y la Ley de Alcoholes. La jornada concluyó con una persona detenida.

Desde el municipio reiteraron el llamado a ejercer el comercio de manera formal, destacando que este tipo de acciones buscan resguardar la seguridad, el orden y el desarrollo económico local, beneficiando tanto a comerciantes como a vecinos y vecinas de Rancagua.