En la ocasión, el alcalde Juan Ramón Godoy aseguró que las y los dirigentes vecinales “son nuestros principales aliados en el territorio para construir un Rancagua más seguro, sustentable, pero por sobre todo más inclusivo”.

Rancagua 31 mayo 2023.- El pasado viernes, la Municipalidad de Rancagua, el alcalde Juan Ramón Godoy y el Concejo Municipal, condecoraron con la Medalla Cacique Tomás Guaglén a seis dirigentes vecinales de los sectores norte, sur, centro, oriente, poniente y rural de la ciudad.

La entrega de esta condecoración, que data de 1995, tiene por objetivo poner en valor la importante labor que realizan las y los dirigentes vecinales de Rancagua, quienes desinteresadamente y con mucho esfuerzo dedican gran parte de sus días en trabajar para mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Los dirigentes vecinales condecorados, son: Verónica Correa (Norte), presidenta de la Junta de Vecinos Población Rajcevich, quien dentro de sus hitos relevantes contempla la realización de proyectos de instalación de alarmas comunitarias y pavimentación participativa; Luis Carrasco (Centro), presidente de la Junta de Vecinos Villa Don Rodrigo, quien lideró proyectos relacionados a seguridad y mejoramiento de pavimentos; Sara Rojas (Poniente), presidenta de la Junta de Vecinos Población El Libertador 2, quien ha liderado proyectos de reconstrucción de multicancha y la construcción de una plaza sustentable, entre otros; Patricia Maulén (Rural), presidenta de la Junta de Vecinos Punta de Cortés, quien dentro de sus hitos relevantes cuenta con la adjudicación de alarmas comunitarias y el primer semáforo en el sector; Sandra Núñez (Sur), presidenta de la Junta de Vecinos Villa Las Rosas, quien gestionó la creación de un grupo de acompañamiento socioemocional para sus vecinos y la constitución del único club de adulto mayor del sector Dintrans; y María Angélica Mardones (Oriente), presidenta de la Junta de Vecinos Algarrobo 1 y 2, quien dentro de su gestión destaca el proyecto de recambio de luminarias, alarmas comunitarias y ayudas sociales para sus vecinos en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En la oportunidad, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, destacó que esta entrega busca “reconocer el amor, el compromiso y el trabajo social que desarrollan nuestros dirigentes y dirigentas sociales”, agregando que “ellos son nuestros principales aliados en el territorio para construir un Rancagua más seguro, sustentable, pero por sobre todo un Rancagua más inclusivo”.

“Seguiremos trabajando mancomunadamente con nuestros dirigentes vecinales de los distintos sectores de Rancagua, porque una mejor ciudad se construye con la mirada y, sobre todo, con la participación de todos nuestros vecinos y vecinas”, finalizó el alcalde Juan Ramón Godoy.

En esta importante ceremonia estuvieron presentes las y los concejales Valentina Cáceres, Viviana Morales, María del Carmen Orueta, Carlos Arellano, Patricio Henríquez, Manuel Villagra, Hugo Guzmán y Emerson Avendaño; y el consejero regional Germán Arenas.

DIRIGENTES DESTACADOS

“Gracias al alcalde y a los dirigentes que me eligieron”

Verónica Correa, dirigenta destacada del sector Norte y presidenta de la Junta de Vecinos Población Rajcevich, manifestó que la entrega de esta condecoración “es una tremenda emoción, una sensación fantástica saber que tus dirigentes, tus compañeros te eligen y reconocen tu trabajo, trabajo que siempre está apoyado por el alcalde porque nosotros trabajamos con él y si no fuera por el apoyo no lograríamos nada. Las gracias al alcalde y a los dirigentes que me eligieron”.

“Ser el único hombre me ha llenado aún más este corazón”

Luis Carrasco, dirigente destacado del sector Centro y presidente de la Junta de Vecinos Villa Don Rodrigo, expresó que “hoy día ser el único hombre en medio de esas mujeres que son muy buenas vecinas y muy buenas dirigentas, estar yo me ha llenado aún más este corazón y esta mente para poder seguir dando todo lo que se necesita tanto la villa que yo represento como también Rancagua”.

“Mi vocación es ayudar”

María Angélica Mardones, dirigenta destacada del sector Oriente y presidenta de la Junta de Vecinos Algarrobo 1 y 2, señaló estar “muy feliz con mi medalla, pero mi premio más importante ha sido que mis pares, mis amigos, mis compañeros y compañeras dirigentes hayan destacado mi labor y me hayan elegido (…) el agradecimiento a ellos que destacaron mi sacrificio, que lo hago feliz y de corazón porque es mi vocación ayudar, como todos ellos”.

“Quien necesite de mí, ahí estoy”

Sandra Núñez, dirigenta destacada del sector Sur y presidenta de la Junta de Vecinos Villa Las Rosas, afirmó que “me siento contenta, he trabajado mucho por mi sector, que es Villa Las Rosas. Qué bueno que mis colegas me hayan reconocido el trabajo. No solamente he trabajado en mi sector, he ayudado a otras juntas de vecinos también del sector sur, y quien necesite de mí, ahí estoy”.

“Con este alcalde varias cosas hemos conseguido”

Patricia Maulén, dirigenta destacada del sector Rural y presidenta de la Junta de Vecinos Punta de Cortés, aseguró que “me siento feliz de poder recibir esta medalla tan distinguida, ya que llevo muchos años trabajando por mi sector para que figure en la Municipalidad, porque estábamos un poco olvidados, pero con este alcalde varias cosas hemos conseguido. Estoy orgullosa de tener esta medalla, se lo agradezco a todos los que votaron por mí”.

“Mis agradecimientos eternos a todo el sector poniente”

Sara Rojas, dirigenta destacada del sector Poniente y presidenta de la Junta de Vecinos El Libertador 2, entregó sus “agradecimientos eternos a todo el sector poniente, a mis compañeros que me escogieron en esta ocasión por el trabajo social que he realizado junto a ellos, porque este trabajo es en conjunto. También agradecer a la Municipalidad, a nuestro alcalde por esta linda cena que nos ha dado y este reconocimiento que llevamos en el corazón”.