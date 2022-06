La seguridad en Rancagua ha sido una de las temáticas de mayor interés y trabajo por parte de la gestión municipal liderada por el alcalde Juan Ramón Godoy.

Rancagua, 31 mayo 2022.- A raíz de esto, el alcalde se ha reunido en dos oportunidades con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a quien le ha señalado la importancia de aumentar la dotación policial en la ciudad, así como también de recuperar el centro y fiscalizar al comercio ambulante que ha crecido sustantivamente en este sector de Rancagua.

Por ello, desde la Municipalidad de Rancagua se está trabajando en reordenar el centro de la ciudad.

En ese sentido, el alcalde Juan Ramón Godoy explica que “en el centro de la ciudad no van a existir permisos permanentes porque la ordenanza establece que no se pueden dar permisos permanentes ambulantes en la ciudad”. Y agrega que “vamos a trabajar junto a ellos, pero se les van a dar alternativas para no tener un centro de Rancagua que esté lleno de comercio ambulante”.

“Hemos tenido reuniones con agrupaciones organizadas para ver alternativas, que tienen que ver con permisos provisorios y, sobre todo, enfocarlo hacia el emprendimiento, a través de distintas ferias que hemos realizado para apoyar a las y los emprendedores que se han reinventado durante la pandemia”, asegura el jefe comunal.

El alcalde afirma que es importante trabajar esta materia junto al Gobierno, a través de la figura del delegado presidencial; y Carabineros. “A través del metrotrén y los terminales de buses llegan muchos comerciantes ambulantes de Santiago y eso genera un ecosistema de inseguridad en el centro de Rancagua. Por el bien de los rancagüinos y rancagüinas, se va a establecer un orden con respecto a los permisos que se han otorgado, que no pueden ser permanentes”.

“Esto no tiene que ver con endosar una responsabilidad a los comerciantes ambulantes”, aclaró el alcalde Godoy, “pero necesitamos tener un centro de la ciudad que cumpla con las condiciones para dar seguridad a las y los rancagüinos”.

Alternativas

El alcalde Juan Ramón Godoy afirma que “a través del Departamento de Desarrollo Económico Local hemos trabajado en ferias de emprendimiento; vamos a habilitar espacios, como en Plaza de Los Héroes donde se ha generado un espacio mucho más seguro para la venta de emprendimiento en fechas tan importantes como el Día de la Madre y otros donde se pueda entregar permisos provisorios”.

Además, en el centro de la ciudad existe una fuerte presencia de los equipos territoriales de la Dirección de Seguridad Pública “quienes recogen denuncias ciudadanas anónimas relacionadas a la venta y consumo de drogas en el centro”. Junto a esto, se realizan reuniones periódicas con dirigentes del eje Independencia – Brasil y la fiscalización a los vendedores ambulantes del sector mencionado.

A lo anterior se suma el desarrollo de un proyecto de mejoramiento de los módulos; la revisión de la ordenanza que permite trabajar en bienes nacionales de uso público; y la evaluación para la eventual incorporación de sistema de televigilancia en el centro de Rancagua.

“La articulación interinstitucional es clave para aportar a mayor seguridad en la ciudad, y particularmente en el centro que es donde se concentra el comercio”, destaca Juan Ramón Godoy.