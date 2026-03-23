Tras meses de diálogo y planificación, se habilitarán nuevos módulos a lo largo de la vereda de Alameda, permitiendo una actividad comercial más organizada y compatible con el alto flujo peatonal.

Con el objetivo de mejorar el acceso al Hospital Regional de Rancagua y recuperar el orden en el espacio público, la Municipalidad de Rancagua continúa avanzando en la intervención del frontis del recinto asistencial por Alameda. La medida se enmarca en el proceso iniciado el 19 de noviembre pasado, cuando el municipio liberó el sector que era utilizado por comercio ambulante sin permiso, situación que generaba congestión y dificultades para el tránsito de peatones y usuarios del hospital.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, explicó que la intervención permitió despejar uno de los principales accesos al recinto de salud, donde anteriormente existían instalaciones irregulares y venta de alimentos fritos. “Lo más importante fue el trabajo que se llevó a cabo con quienes trabajaban en este sector. Nos sentamos a conversar de manera respetuosa para recuperar el orden y el respeto por el espacio público”, señaló el jefe comunal durante una visita al lugar.

Tras ese proceso de diálogo, el municipio y los comerciantes desarrollaron una mesa de trabajo que permitió avanzar en una solución ordenada para quienes durante años ejercieron su actividad en el sector. En ese marco, los propios comerciantes llevaron adelante la instalación de seis kioscos con un nuevo estándar, similares a los que existen al interior del hospital, donde podrán vender principalmente productos envasados y cumplir con las normas sanitarias, dejando atrás la preparación de frituras.

Los nuevos módulos se ubicarán a lo largo de la vereda por Alameda, lo que permitirá distribuir la atención y evitar la concentración de comercio en un solo acceso.

“Este es un paso más en el ordenamiento del entorno del Hospital Regional. Queremos que quienes transitan por este lugar tengan un acceso despejado, cómodo y seguro, pero también que puedan encontrar servicios de manera ordenada”, concluyó el alcalde Agliati, destacando además la disposición de los comerciantes para avanzar en conjunto hacia una solución que beneficie a toda la comunidad.