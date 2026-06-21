La exitosa iniciativa volverá a la Medialuna Monumental entre el 25 de junio y el 1 de julio, con un gran tobogán de nieve, zonas de juegos, actividades recreativas, espectáculos y diversas sorpresas para toda la familia. La información sobre la entrega de invitaciones será dada a conocer próximamente._

La Municipalidad de Rancagua confirmó el regreso de “Invierno Vivo”, el Parque de Nieve en Rancagua, una de las actividades más exitosas y concurridas de las vacaciones de invierno del año pasado. La iniciativa se desarrollará entre el 25 de junio y el 1 de julio en la Medialuna Monumental, recinto que nuevamente se transformará en un gran espacio de entretención para niños, niñas y sus familias.

Durante siete días, los asistentes podrán disfrutar de un gran tobogán de nieve, dos zonas de juegos, food trucks, actividades deportivas y culturales, pintacaritas, juegos inflables, espectáculos y diversas sorpresas preparadas especialmente para estas vacaciones de invierno.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que el objetivo es seguir acercando actividades de calidad a las familias rancagüinas.

“Queremos que nuestros niños y niñas vivan unas vacaciones inolvidables, con espacios seguros, entretenidos y gratuitos para compartir en familia. El enorme éxito que tuvo esta iniciativa nos motivó a traerla de vuelta y seguir generando experiencias que llenen de alegría a nuestra ciudad”, señaló.

Desde el municipio informaron que durante los próximos días se darán a conocer los detalles del proceso de entrega de invitaciones para asistir al parque, por lo que se invitó a la comunidad a mantenerse atenta a las redes sociales y canales oficiales de la Municipalidad de Rancagua.

Con esta nueva versión de Invierno Vivo, Rancagua volverá a convertirse en el principal panorama familiar de las vacaciones de invierno, ofreciendo una experiencia única de nieve, entretención y encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.