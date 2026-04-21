Graneros 21 abril 2026.- El proyecto, que contempla una inversión superior a los 178 millones de pesos beneficiará directamente a cientos de familias del sector.

En una sesión clave para el desarrollo urbano y la recuperación de espacios públicos en la comuna, el Concejo Municipal de Graneros, presidido por el alcalde Marcelo Miñañir, aprobó por unanimidad la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras del proyecto “Construcción Plaza de los Niños, Villa Nueva Ciudad Dos”.

La iniciativa representa una inversión total de $178.137.532, financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Este proyecto busca transformar un terreno eriazo en un espacio recreativo de alto estándar, equipado con juegos infantiles de última generación, áreas verdes y mobiliario urbano diseñado para el encuentro comunitario.

Durante la instancia, el alcalde Marcelo Miñañir destacó la relevancia de este hito, subrayando que el proyecto original debió ser sometido a rigurosas modificaciones técnicas y presupuestarias para asegurar su viabilidad ante el Concejo.

“Para nosotros era una prioridad absoluta no perder estos fondos externos. Hicimos todos los ajustes técnicos necesarios para que el presupuesto se ajustara a la realidad actual del mercado y así cumplir con el anhelo de los vecinos de Nueva Ciudad Dos”, señaló la máxima autoridad comunal.

Por su parte, el cuerpo de concejales valoró la gestión, resaltando que el uso de financiamiento externo permite ejecutar obras de gran impacto sin comprometer los recursos municipales directos.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la directiva de la Junta de Vecinos del sector. Beatriz Orellana, secretaria de la organización, y Víctor Abarca, tesorero, coincidieron en que esta plaza representa una mejora sustancial en la calidad de vida y la seguridad de los niños y niñas de la villa.

“Es un sueño cumplido. Este proyecto se había postergado, pero gracias a la insistencia y al trabajo conjunto con la alcaldía, hoy vemos que finalmente será una realidad que cuidaremos entre todos”, señalaron los dirigentes.

Se espera que las obras de construcción comiencen en las próximas semanas, una vez finalizados los trámites administrativos de rigor, marcando un nuevo paso en la consolidación de Graneros como una comuna enfocada en el bienestar de la infancia y la integración social.