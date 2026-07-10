El procedimiento contempló controles vehiculares e identificaciones preventivas para fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la normativa en la comuna.

La Municipalidad de Rancagua desplegó un nuevo operativo conjunto de fiscalización vehicular junto a Carabineros y al equipo de fiscalización de la Seremi de Transportes, con el objetivo de reforzar la seguridad en las calles y controlar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente por parte de conductores de motocicletas.

Durante la jornada se realizaron 181 controles vehiculares y 51 controles preventivos de identidad, permitiendo fortalecer las labores de prevención y detectar infracciones a la normativa de tránsito.

Como resultado del operativo, se cursaron 39 infracciones a la Ley de Tránsito y 12 motocicletas fueron retiradas de circulación.

Estas intervenciones continuarán desarrollándose de manera periódica en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de prevenir incivilidades, fortalecer el control sobre vehículos que circulan al margen de la normativa y seguir promoviendo una convivencia más segura para toda la comunidad.