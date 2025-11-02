El Municipio de Rancagua activó un operativo de emergencia para asistir a las familias del sector oriente afectadas por un corte de agua potable, producto de la rotura de matrices en la zona.

Durante la jornada, se dispusieron tres camiones aljibe para entregar agua directamente a los hogares, asegurando que los vecinos pudieran cubrir sus necesidades básicas mientras se restablecía el suministro.

Esta acción permitió atender de manera rápida a los vecinos y mantener el abastecimiento de agua en la zona mientras se trabajaba en la reparación de la red.