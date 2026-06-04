En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, la iniciativa municipal busca fortalecer la seguridad preventiva y la presencia policial en el casco histórico de Rancagua.

En una ceremonia realizada en la Plaza de Los Héroes, la Ilustre Municipalidad de Rancagua hizo entrega de seis bicicletas a Carabineros de Chile, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas y de seguridad que la institución desarrolla principalmente en el casco histórico y centro de la ciudad.

La actividad, encabezada por el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati Marchant, junto al Jefe de Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, se desarrolló en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta y contempló además un recorrido simbólico por las ciclovías del centro de la comuna.

Las bicicletas, adquiridas con recursos municipales, permitirán potenciar los patrullajes preventivos de Carabineros en sectores de alta circulación peatonal, facilitando una respuesta más rápida y cercana a la comunidad.

El alcalde Raimundo Agliati destacó que “la seguridad de nuestros vecinos requiere acciones concretas y trabajo colaborativo. Por eso como municipio decidimos entregar estas bicicletas a Carabineros, porque creemos en una presencia preventiva más cercana, más ágil y más eficiente en el centro de Rancagua”.

La máxima autoridad comunal agregó que “además de promover una movilidad sustentable, estamos fortaleciendo la capacidad operativa de Carabineros en espacios muy concurridos de nuestra ciudad. Queremos recuperar el orden, la seguridad y la tranquilidad en el casco histórico de Rancagua”.

Por su parte, el General Guillermo Bohle valoró el aporte realizado por el municipio y señaló que este equipamiento permitirá reforzar los servicios policiales preventivos en distintos puntos estratégicos de la comuna.

La actividad contó con la participación de autoridades regionales, concejales, representantes de organizaciones de ciclistas, funcionarios policiales y vecinos de la comuna.