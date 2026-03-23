Frente a ola de ilícitos, el municipio demanda acciones inmediatas y coordinación efectiva.

Reiterados hechos delictuales y una seguidilla de daños han marcado la situación en el sector Molino Koke, generando preocupación en el entorno. Frente a este escenario, la Municipalidad de Rancagua ha liderado gestiones con autoridades, policías y el Ministerio Público, exigiendo acciones concretas para abordar la problemática.

En ese contexto, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, detalló las coordinaciones realizadas con distintos actores involucrados. “Nos reunimos con la Delegación Presidencial, Carabineros y los propietarios del sector Molino Koke. Es un punto que nos tiene preocupados, por la diversidad de daños que se han generado y que lamentablemente continúan ocurriendo”, señaló.

El jefe comunal fue enfático en la necesidad de una mayor respuesta institucional. “Aquí hay delitos reiterados y se deben tomar las acciones correspondientes. Esto requiere del compromiso del sector privado, pero también de una presencia activa de las policías, especialmente ante delitos flagrantes”, agregó.

Desde el municipio indicaron que también se han sostenido reuniones con el Ministerio Público para fortalecer las líneas investigativas y avanzar en diligencias que permitan enfrentar estos hechos de manera efectiva.

El municipio continuará liderando la coordinación entre las distintas instituciones, exigiendo respuestas oportunas y reforzando el trabajo conjunto para recuperar la seguridad en Molino Koke.