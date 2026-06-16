El programa comenzó este sábado en el Nuevo Sector La Cruz, beneficiando a más de 5 mil vecinos con intervenciones en áreas verdes, limpieza, seguridad, servicios sociales, actividades comunitarias y mejoramiento del entorno urbano._

Con una amplia participación de vecinos y un importante despliegue de equipos municipales, este sábado se dio inicio al programa “Revive Tu Barrio”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rancagua que busca acercar servicios, recuperar espacios públicos y fortalecer el trabajo comunitario en distintos sectores de la ciudad. La primera jornada se desarrolló en el sector nororiente, específicamente en La Cruz, donde viven más de 5.000 personas distribuidas en diversos conjuntos habitacionales.

Durante la actividad, funcionarios municipales realizaron labores de mantención de áreas verdes, poda y arbolado, mejoramiento de iluminación, reparación de mobiliario urbano, limpieza de espacios públicos, además de una completa feria de servicios sociales, atención veterinaria, actividades deportivas, culturales y una feria de emprendedores locales. Todo ello con el objetivo de responder de manera integral a las necesidades planteadas por la propia comunidad.

“Estamos dando inicio a un programa inédito, con un despliegue tremendo de todo nuestro municipio en terreno. Queremos trabajar junto a los dirigentes y vecinos para avanzar más rápido en los requerimientos de cada barrio, recuperando espacios y mejorando la calidad de vida de las familias. Hoy estamos aquí para demostrar que cuando trabajamos unidos podemos generar cambios concretos en nuestros sectores”, destacó el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati.

La autoridad señaló además que esta iniciativa tendrá continuidad en distintos puntos de la comuna, permitiendo que los equipos municipales lleguen directamente a los territorios. El programa busca consolidar una presencia permanente del municipio en los barrios, promoviendo la participación ciudadana y la recuperación de espacios comunitarios para construir una ciudad más limpia, segura y cercana a sus vecinos.