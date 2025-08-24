El municipio de Rancagua presentó una nueva querella criminal por dos delitos de maltrato animal, tras el brutal caso que afectó a una familia rancagüina, quienes encontraron a sus dos mascotas en condiciones de extrema violencia y crueldad.

La acción judicial se interpuso ante el Juzgado de Garantía de Rancagua y busca que el Ministerio Público investigue, formalice y acuse a los responsables, solicitando para ellos las penas más altas que contempla la ley.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana recién pasado en el sector San Ramón, donde dos perras de compañía, ambas de edad avanzada, fueron sustraídas desde el domicilio de la familia. Posteriormente, una de ellas fue encontrada totalmente faenada y la segunda colgada, con evidentes signos de maltrato y muerte reciente.

El alcalde Raimundo Agliati señaló que “no vamos a permitir que en Rancagua se normalicen hechos de esta brutalidad. Los animales son seres sintientes y forman parte de nuestras familias y comunidades. Como municipio utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para perseguir a quienes cometan estos delitos”.

La querella se funda en el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal con penas de presidio y multas, además de la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales. Asimismo, se solicitaron diligencias específicas al Ministerio Público, entre ellas la declaración de testigos, empadronamiento de vecinos y revisión de cámaras de seguridad, con el fin de dar con los autores de este acto de crueldad.

El municipio reafirmó su compromiso con la protección y bienestar animal, destacando que este tipo de hechos no solo afectan a las mascotas y sus familias, sino que también generan temor e inseguridad en la comunidad.

“Este es un mensaje claro: en Rancagua no hay espacio para el maltrato ni la crueldad. Vamos a seguir actuando con decisión y firmeza, porque cuidar a los animales también es cuidar la dignidad de las personas”, concluyó el alcalde Agliati.