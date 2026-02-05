Las intervenciones, realizadas junto a Carabineros y la Seremi de Salud, reforzaron el control sobre comercio de alimentos y locales con patentes de alcoholes.

Rancagua, 05 febrero 2026.- Como parte de las acciones preventivas impulsadas para resguardar la seguridad, la salud pública y el orden en la comuna, la Municipalidad de Rancagua lideró dos operativos de fiscalización diferenciados, desarrollados en coordinación con distintos organismos, abordando tanto el comercio de alimentos como locales con patente de alcoholes.

El primer operativo, liderado por el municipio, se concentró en la fiscalización al interior del Terminal O’Higgins, donde equipos municipales realizaron controles junto a la Seremi de Salud y Carabineros de Chile, verificando el cumplimiento de patentes, permisos y resoluciones sanitarias. Posteriormente, el despliegue continuó con la fiscalización de food trucks en distintos puntos de la comuna, lo que permitió detectar incumplimientos a la normativa vigente. Como resultado de este procedimiento, tres food trucks quedaron con prohibición de funcionamiento.

En un segundo operativo, también encabezado por la Municipalidad de Rancagua, y ejecutado en conjunto con el equipo de Seguridad Pública Municipal y Carabineros de Chile, se realizó una fiscalización a patentes de alcoholes, lo que permitió exponer un funcionamiento completamente irregular, como fue el caso del local clandestino Lujuria. En el interior del recinto se constató la presencia de guardias no certificados utilizando chalecos antibalas, además del hallazgo de un arma de fuego y droga, procediéndose al decomiso de alcohol y a la detención de una persona, quien fue puesta a disposición de la justicia.

Ambas intervenciones se enmarcaron en el trabajo preventivo y permanente de fiscalización que lidera el municipio, orientado a anticiparse a riesgos, enfrentar actividades que operan al margen de la ley y reforzar la seguridad y tranquilidad de los vecinos y vecinas.

La Municipalidad de Rancagua reafirmó su compromiso de continuar liderando este tipo de operativos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el control en distintos sectores de la comuna.