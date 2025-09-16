La acción busca perseguir a los responsables del macabro hecho sucedido la madrugada del domingo 14 de septiembre.

La mañana de este lunes, el alcalde Raimundo Agliati, ingresó una querella criminal en el Juzgado de Garantía contra quienes resulten responsables de la violenta irrupción registrada la madrugada del domingo 14 de septiembre y que terminó con varios perritos fallecidos.

En el hecho, desconocidos forzaron el acceso al recinto, sustrajeron a dos pitbulls y un akita, y provocaron la liberación masiva de animales, lo que derivó en enfrentamientos que dejaron tres perros fallecidos y varios heridos, actualmente bajo cuidado veterinario municipal.

“Lo ocurrido es un acto de barbarie que no vamos a dejar pasar. Con esta querella exigimos que se investigue a fondo, que se persiga a los responsables y que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley”, señaló el alcalde Agliati.

El jefe comunal agregó con profunda indignación:

“Nos duele enormemente lo que pasó. Estos animales estaban en proceso de recuperación, y en una sola noche vimos cómo se destruyó ese trabajo y esas vidas. Como alcalde, y como vecino de esta ciudad, no puedo aceptar que alguien actúe con tal crueldad. Rancagua no merece hechos tan brutales”.

Con esta acción judicial, el municipio busca respaldar la investigación en curso y reforzar la persecución penal contra los responsables de este hecho.

La Municipalidad reiteró que no tolerará hechos de violencia ni maltrato animal, y que continuará adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el resguardo y bienestar de los animales bajo su cuidado.