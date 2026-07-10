La acción judicial fue ingresada ante la Corte de Apelaciones de Rancagua y busca detener nuevas intervenciones sobre el arbolado urbano, luego de la poda severa realizada por una empresa contratista de CGE en el sector norte de la comuna.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, presentó un recurso de protección contra CGE ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, luego de la mutilación de cerca de 20 plátanos orientales en el sector Parque El Sol, específicamente en la intersección de Avenida La Capilla con calle Las Escolapias.

La acción judicial busca que la justicia ordene la suspensión de nuevas intervenciones sobre el arbolado urbano mientras se resuelve el caso y determine las responsabilidades derivadas de los trabajos ejecutados por una empresa contratista de la compañía eléctrica.

El alcalde explicó que el municipio decidió acudir a los tribunales porque, a su juicio, la intervención se realizó sin respetar la normativa vigente ni los procedimientos de coordinación establecidos con la Municipalidad de Rancagua.

“Nuestro deber es proteger el patrimonio arbóreo de la ciudad y defender el derecho de los vecinos a vivir en un entorno seguro y con mejor calidad de vida. Cuando esos procedimientos no se respetan, corresponde actuar y recurrir a la justicia”, afirmó la autoridad comunal.

El recurso sostiene que la intervención no correspondió a una poda técnica, sino a una mutilación que compromete la recuperación y estabilidad futura de los árboles, además de generar riesgos para las personas y el entorno.

Municipio pidió suspender nuevas intervenciones

Junto con el recurso, el municipio solicitó a la Corte de Apelaciones una orden de no innovar, con el objetivo de suspender toda tala, poda severa o intervención sobre el arbolado urbano de Rancagua mientras se tramita la causa.

Asimismo, la presentación solicita que se declare la ilegalidad de las actuaciones denunciadas y que se adopten las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.