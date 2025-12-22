Con mayor presencia en las calles, patrullajes permanentes y un aumento sostenido de visitantes, el centro de Rancagua vive por estos días un reforzamiento de sus medidas de seguridad y reactivación comercial, en el marco del plan municipal “Volvamos al Centro”, estrategia que busca recuperar la actividad urbana del principal polo comercial de la ciudad.

Como parte de este plan global, el municipio implementó en conjunto con la Delegación Presidencial el programa “Navidad Segura”, orientado al resguardo del orden público y la prevención del delito durante el periodo de mayor afluencia de público. La iniciativa es ejecutada por la Dirección de Seguridad Pública y contempla el despliegue de inspectores y funcionarios de seguridad, con recorridos preventivos en motos y camionetas, además del apoyo del equipo de Inspección Municipal.

El operativo se desarrolla en coordinación con Carabineros de Chile, institución que también mantiene patrullajes y labores de fiscalización en el sector céntrico, reforzando la presencia policial y el control preventivo.

Desde el municipio señalaron que el plan “Volvamos al Centro” tiene un alcance más amplio y permanente, ya que apunta a reactivar el corazón de la ciudad, fortalecer el comercio local y generar condiciones de mayor seguridad y orden para trabajadores, comerciantes y visitantes.

Durante las últimas semanas, el plan ha mostrado resultados visibles, con un aumento del flujo peatonal, mayor actividad comercial y una mejor percepción de seguridad en el centro de la ciudad, especialmente en el contexto de las compras navideñas.