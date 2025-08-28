En el sector Costa del Sol, personal de la Veterinaria Municipal, junto al equipo de Seguridad Pública y Carabineros, realizó el rescate de un perro que se encontraba en malas condiciones de salud.

El animal fue trasladado a la clínica veterinaria municipal gracias a la alerta de vecinos y organizaciones animalistas. Allí recibe la atención necesaria para tratar sus lesiones y comenzar un proceso de recuperación.

Con esta acción, el Municipio de Rancagua reafirma su compromiso con el bienestar animal y la protección de quienes no pueden defenderse por sí mismos.