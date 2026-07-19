Equipos de salud y personal municipal de limpieza trabajan en terreno para proteger a las familias afectadas por las inundaciones y avanzar en la recuperación del sector.

Como parte de las acciones posteriores a la emergencia provocada por el sistema frontal, la Municipalidad de Rancagua desplegó este sábado un operativo preventivo de salud en Rancagua Sur, donde las intensas precipitaciones provocaron el ingreso de agua a viviendas y la rotura de cámaras sanitarias, generando un riesgo sanitario para la comunidad.

El operativo es ejecutado a través de la División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua, cuyos equipos recorren el sector con un vacunatorio móvil, realizando evaluaciones sanitarias y administrando vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo para personas mayores de 65 años y, según evaluación epidemiológica, hepatitis A y toxoide tetánico.

En paralelo, equipos municipales de la Dirección de Gestión Ambiental continúan desplegados en el sector realizando labores de limpieza de calles y retiro de residuos que dejó la emergencia, contribuyendo a recuperar las condiciones del entorno y facilitar el retorno a la normalidad para las familias afectadas.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que el trabajo municipal continúa una vez superada la emergencia. “Nuestro compromiso con los vecinos no termina cuando baja el agua. Seguimos en terreno con acciones concretas para proteger la salud de las familias, recuperar los espacios afectados y acompañar a la comunidad durante este proceso de recuperación”, señaló.