Este viernes, en la Casa de la Cultura, la Municipalidad de Rancagua presentó el libro “Rancagua Rural: sus cuentos, mitos y leyendas”, publicación que reúne relatos y memorias de comunidades del sector rural de la comuna. La iniciativa fue financiada por FONDART Regional, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La actividad se desarrolló en el Salón Samuel Román, donde participaron vecinas, vecinos, comunidades educativas y protagonistas de los relatos. Durante la jornada se entregaron ejemplares, se reconoció a quienes aportaron sus historias y se presentó una intervención teatral inspirada en tres relatos del libro.

El alcalde Raimundo Agliati destacó el valor cultural del proyecto: “Este libro nos permite preservar la memoria y las historias del mundo rural, relatos que por años se han transmitido entre familias y que hoy quedan plasmados para las próximas generaciones”, señaló.

El libro quedó disponible para la comunidad en la red de bibliotecas públicas de la región, en las bibliotecas municipales y en los establecimientos educacionales de la CORMUN, asegurando un acceso amplio a este material.

Con esta publicación, el municipio reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural inmaterial y con la puesta en valor de la identidad rural de la comuna.