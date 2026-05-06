Las obras permitirán intervenir alrededor de 160 mil metros cuadrados con la instalación de reductores de velocidad, nueva señalética y medidas orientadas a mejorar la circulación peatonal y vehicular del sector._

Con el objetivo de entregar mayor tranquilidad y mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Rancagua Sur, el Concejo Municipal aprobó un nuevo proyecto de seguridad vial para el sector, iniciativa que permitirá fortalecer la circulación peatonal y vehicular mediante nueva infraestructura y señalización urbana.

El proyecto se ejecutará entre calle Bulnes y Avenida Las Torres, además de Pasaje Trece y calle Diego de Almagro, contemplando una intervención de 160 mil metros cuadrados para favorecer una circulación más segura y ordenada.

Las obras consideran la instalación de 260 módulos reductores de velocidad, 40 señales de resaltos sucesivos, 55 señales de tránsito, 14 señaléticas con nombres de calles y 276 placas adosadas de identificación vial, medidas que buscan mejorar las condiciones de desplazamiento y reforzar la prevención en distintas vías del barrio.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “este tipo de proyectos son fundamentales para seguir recuperando los barrios y entregar mayor seguridad a nuestros vecinos. Queremos espacios más ordenados, mejor conectados y pensados para que las familias puedan transitar con mayor tranquilidad”.

La iniciativa contempla una inversión superior a los $95 millones, financiada a través del Programa de Recuperación de Barrios del MINVU junto con aporte municipal.