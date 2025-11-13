El histórico edificio, que por años permaneció abandonado, comenzó a ser limpiado y evaluado estructuralmente, con el fin de devolver su valor patrimonial y destinarlo a uso comunitario.

El antiguo edificio del ex colegio Marcela Paz, ubicado en calle

O’Carrol, en pleno centro de Rancagua, comenzó a recuperar su vida. Este jueves, funcionarios municipales realizaron una primera jornada de limpieza y diagnóstico del inmueble, marcando el inicio de un plan de recuperación impulsado por el municipio.

El recinto, considerado un emblema de la educación rancagüina, permanecía cerrado y en estado de abandono desde varias décadas, cuando el establecimiento trasladó sus dependencias al sector de Almarza. Desde entonces, el edificio fue objeto de deterioro y denuncias por inseguridad, transformándose en un punto crítico en el corazón de la ciudad.

Tal como señaló el alcalde Raimundo Agliati, el municipio busca ahora recuperar este espacio patrimonial para ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad, como parte de una estrategia más amplia de reactivación del centro histórico.

“El ex Marcela Paz es parte de la historia de Rancagua. No podíamos permitir que siguiera siendo un punto de deterioro en pleno centro de la ciudad. Hoy iniciamos su recuperación, porque queremos devolverle vida, seguridad y un nuevo propósito”, señaló la autoridad comunal.

Otro inmueble en recuperación: Casa Zañartu

Durante la misma jornada, el municipio también inspeccionó la propiedad ubicada en Mujica con Zañartu, que en su momento fue entregada en comodato y hoy se encuentra cerrada y sin uso.

En el lugar comenzaron los trabajos de limpieza y despeje, con el objetivo de asegurar el entorno y preparar su restauración. La intención municipal es seguir el mismo camino que en el Marcela Paz: recuperar el inmueble y proyectarlo como un nuevo espacio público para la comunidad.

“Cada edificio que recuperamos es una oportunidad para que el centro vuelva a ser un lugar activo, seguro y lleno de vida”, comentó el alcalde Agliati durante el recorrido.

Notificaciones a propietarios de inmuebles abandonados

Junto con estas acciones, el municipio inició un plan de notificación a propietarios de inmuebles abandonados en el centro de Rancagua, buscando enfrentar los problemas de inseguridad, insalubridad y deterioro que afectan a la zona.

El objetivo es avanzar en la recuperación integral del casco histórico, abordando no solo los espacios municipales, sino también aquellos privados que hoy representan un riesgo o contribuyen al abandono urbano.

Con estas medidas, la administración comunal busca recuperar la seguridad, el orden y la identidad del centro de Rancagua, transformando lugares olvidados en espacios útiles y abiertos a la ciudadanía.