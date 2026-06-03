Durante el operativo conjunto se fiscalizaron 14 establecimientos en distintos sectores de la comuna.

En el marco de las acciones permanentes de control y fiscalización impulsadas por la Municipalidad de Rancagua, durante la noche de este martes se desarrolló una nueva ronda de inspecciones a locales de alcoholes establecidos y a distintos puntos denunciados por vecinos debido a su eventual funcionamiento clandestino.

La jornada fue realizada de manera conjunta entre equipos de la Dirección de Ingresos Municipales y funcionarios de Carabineros de la 3ª Comisaría de Rancagua, con el objetivo de reforzar la seguridad, el orden y el cumplimiento de la normativa vigente en la comuna.

En total, durante el operativo se fiscalizaron 14 puntos, verificando patentes, permisos de funcionamiento, cumplimiento de horarios y otras condiciones establecidas por la legislación vigente.

Desde el municipio señalaron que este tipo de controles continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, especialmente en aquellos lugares donde existen denuncias de vecinos relacionadas con ruidos molestos, venta irregular de alcohol o funcionamiento fuera de norma.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado que busca recuperar espacios seguros para la comunidad y fortalecer la fiscalización en barrios y sectores residenciales de Rancagua.