La artista chilena con más trayectoria regresa a este emblemático escenario para reencontrarse con el público de la región, cantando una selección de sus éxitos.

Entradas a la venta por Ticketmaster desde el viernes 26 de junio a las 12.00 horas.

Está claro que Myriam Hernández es la mejor baladista de Latinoamérica y teniendo eso claro es que ha decidido relanzar su icónica canción “Herida”, en versión en vivo, para celebrar lo que fue su icónica presentación en el Estadio Nacional el año pasado. En ese contexto es que además, retoma su gira nacional y vuelve a San Francisco de Mostazal para cantar con todos los visitantes de Gran Arena Monticello.

Este show se enmarca en un periodo de celebración y festejo de lo que sigue siendo su Tauro World Tour que la tendrá recorriendo el globo por varios meses, con lo que ella más ama: estar en contacto con su gente, compartiendo su talento y por supuesto, conectando con cada lugar que visita.

Con una carrera que abarca décadas de éxitos, Myriam Hernández ha trascendido generaciones con su inconfundible estilo y su capacidad de emocionar a públicos de todo el mundo. Es ese el motivo por el que vuelve a escenarios tan importantes como lo es Monticello para reavivar su conexión con la audiencia.

La presentación ya tiene sus tickets a la venta para que vaya reservando su asiento.

“Herida” en vivo está en todas las plataformas para que vaya, también, preparándose con la sensación en vivo de una de las canciones fundamentales del repertorio chileno.

COORDENADAS

Viernes 2 de octubre

21:00 horas

Entradas a la venta por Ticketmaster desde el viernes 26 de junio a las 12.00 horas.