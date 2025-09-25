La campeona nacional Eliana Busch también rompió tres récords sudamericanos en 50 metros espalda y en 100 y 200 metros libre, durante el Campeonato Máster de Piscina Corta realizado en Lima.

La nadadora chilena de 91 años, Eliana Busch se consolidó como una de las grandes figuras del deporte máster tras obtener cinco medallas de oro y establecer tres récords sudamericanos en el Campeonato Máster de Piscina Corta, realizado recientemente en Lima, Perú. Como afiliada de Caja de Compensación Los Héroes y destacada deportista, la institución apoyó una vez más a la nadadora senior.

Eliana Busch se impuso en las pruebas de 50, 100 y 200 metros espalda, además de 50 metros libre y 50 metros pecho. En las tres primeras competencias logró superarlas marcas sudamericanas, entre ellas el récord de los 200 metros libre, 50 metros espalda y 100 metros libre, confirmando su vigencia en el alto rendimiento deportivo a nivel regional.

Al respecto, la nadadora comentó que “estos resultados en Lima son un impulso importante para lo que viene ahora en Santiago, donde espero llegar en mi mejor forma al Sudamericano Máster. Mi objetivo es seguir representando con orgullo a Chile en el deporte máster y demostrar que siempre se puede ir por más”.

El Campeonato Sudamericano Máster reunirá a cientos de nadadores de distintos países de la región y se desarrollará en Santiago entre el 17 y el 30 de noviembre, constituyéndose en la principal cita de la disciplina en 2025.

Finalmente, la nadadora valoró el respaldo recibido por parte de la Caja de Compensación en esta etapa de su carrera: “Quiero agradecer profundamente a Caja Los Héroes por confiar en mí y acompañarme en este camino, su apoyo ha sido clave para seguir compitiendo y preparándome con la tranquilidad necesaria”, agregó.