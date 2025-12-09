Estas oportunidades abarcan distintas áreas del negocio, incluyendo Recursos Humanos, Marketing y Ventas, Supply Chain, Finanzas, Asuntos Corporativos, Calidad, Manufactura, Ingeniería y División Técnica, entre otras, permitiendo que los jóvenes se inserten en equipos diversos y accedan a desafíos alineados con su formación e intereses profesionales.

Rancagua, 09 de diciembre de 2025.- En un contexto donde la empleabilidad juvenil sigue siendo un desafío país, con un 16,6% de desempleo juvenil, más del doble de la tasa nacional, según la última medición del INJUV en julio de este año, Nestlé Chile refuerza su compromiso con entregar primeras oportunidades laborales reales, formativas y con proyección.

Es en esa línea, la compañía ofrece más de 100 vacantes de prácticas profesionales para el primer semestre de 2026, diseñadas para que los estudiantes vivan una experiencia que combina aprendizaje, autonomía, innovación y un acompañamiento que impulsa sus trayectorias laborales desde el primer día. Estas oportunidades abarcan distintas áreas del negocio, incluyendo Recursos Humanos, Marketing y Ventas, Supply Chain, Finanzas, Asuntos Corporativos, Calidad, Manufactura, Ingeniería y División Técnica, entre otras, permitiendo que los jóvenes se inserten en equipos diversos y accedan a desafíos alineados con su formación e intereses profesionales.

“La compañía ha consolidado un modelo de prácticas profesionales que busca ofrecer una experiencia transformadora para quienes inician su vida laboral. Los estudiantes que se incorporan a la compañía participan desde el primer día en proyectos reales, lo que les permite aplicar sus conocimientos en desafíos concretos y ver cómo sus aportes generan resultados. Este aprendizaje se potencia en entornos colaborativos y multidisciplinarios”, señaló Juan Esteban Dulcic, Director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

Además, la experiencia incluye un acompañamiento formativo diseñado para fortalecer tanto habilidades técnicas como competencias transversales, entregando herramientas que les permiten proyectarse con mayor seguridad en sus futuras trayectorias profesionales. A esto se suman beneficios pensados especialmente para su bienestar y motivación, como un bono único mensual, un día libre por cumpleaños y otras iniciativas que buscan reconocer su esfuerzo y hacer de su práctica un proceso enriquecedor, desafiante y significativo.

Compromiso global con el futuro laboral

La oferta de prácticas profesionales forma parte de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, un programa global que alcanzó anticipadamente su meta de apoyar a más de 10 millones de jóvenes al 2030 para mejorar sus perspectivas laborales. A la fecha, esta iniciativa ha beneficiado en Chile a más de 200 mil jóvenes.