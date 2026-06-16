● Viernes 19 de junio / 21:00 horas

● El show lo abrirá The Frontiers con los grandes clásicos de Journey.

● Entradas a la venta por Ticketmaster

New Sensation, el tributo argentino a INXS más destacado a nivel internacional, llega a Gran Arena Monticello el viernes 19 de junio con una producción que no sólo captura la impecable calidad musical y sonora que caracterizó a la agrupación australiana, sino que también recrea a la perfección la estética, el vestuario y la increíble presencia escénica de sus integrantes originales. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

La experiencia, según el público que los sigue, es como estar viendo la banda original en su máximo esplendor, con su dress code de Wembley 91, el vinilo de su chaqueta larga característico del comienzo del show, sus botas negras estilo militar, chaquetas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya inolvidables y ese look único de Michael Hutchence, que nunca olvidaremos interpretado por Luciano Giri líder de la banda.

Este show se remonta al espectáculo presentado en Wembley” Live Baby Live”, transmitido en el año 91, y cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas como: “Suicide Blonde”, “By My Side”, “Never Tear Us Apart”, “Mystify”, “Disappear”, “Original Sin” y “Need You Tonight”, entre otros.

INXS es pop, es rock, es dance, es la música que tiene es increíble exceso de energías, y es la forma que se presenta en “New Sensation” con más de 17 canciones para poder interpretarla y disfrutarla. La banda está integrada hoy por: Lucio Figueroa (Batería- Coros), Pablo Khouri (Bajo – Coros), Efraín Lobo Cartagena (Teclados y coros), Rodrigo Manzur (Guitarra- coros), Gerardo Cascales (Saxo, guitarra, y coros), Luciano Giri, (Voz líder y producción general de este show). Gerardo Oyola (Técnico en Sonido)

COORDENADAS:

Viernes 19 de junio

21.00 horas

Entradas a la venta por Ticketmaster

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

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