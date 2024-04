GRAN ARENA MONTICELLO / VIERNES 5 DE ABRIL / 21.00 HORAS

Dos de los mejores tenistas de la historia del país se verán las caras en la cancha de cemento del recinto de San Francisco de Mostazal. Ambos deportistas se están preparando para brindar un espectáculo de primer nivel.

Quedan pocos días para el partido que protagonizarán los históricos tenistas chilenos Fernando González y Nicolás Massu. El próximo viernes 5 de abril los dos medallistas olímpicos jugarán "La Gran Revancha" en Gran Arena Monticello

Fernando González asegura que “jugar con Nico me produce muchas sensaciones juntas, obviamente todas positivas, nos conocemos desde los 8 años cuando jugamos la primera vez. Para mí será un privilegio, un honor, volver a jugar en Chile, en el Arena Monticello y creo que será una linda fiesta y un gran espectáculo”.

El bombardero de La Reina cuenta que se está preparando para el partido contra Massú y para eso, “lo primero es que he bajado la carga de asados. Además, hace un rato estoy más constante con el gimnasio y jugando tenis lo justo y necesario, no sobrecargando, porque el cuerpo ya tiene un recorrido importante y creo que lo importante es llegar con lo suficiente y no pasarse.”

Nicolás Massú, que actualmente está en EEUU trabajando como entrenador, cuenta que “jugar contra Fernando es muy entretenido, nos conocemos hace muchos años y al final lo que queremos mostrar es que todavía podemos jugar bien al tenis, mostrar que estamos en un buen nivel, que la gente lo disfrute y qué mejor que hacerlo con un compañero de tantos años”.

El “Vampiro” invita al público a que los acompañen en este partido y afirma que “la gente tiene que ir a la exhibición porque será un gran espectáculo. El Gran Arena Monticello es impresionante, siempre se hacen eventos, no sólo hemos jugado con Fernando sino que hace algunos jugamos con Chela y con Mónaco y siempre se ha llenado. Hay buenos restaurantes, el hotel es espectacular, es todo en un sólo lugar y no sólo es un partido de tenis, sino que el lugar brinda mucho más que eso”.

La Dupla de Oro de Chile ya había pisado esta cancha de Gran Arena Monticello en 2018, en una exhibición en la que el Bombardero de La Reina triunfó, llevándose el título de la llamada “Revancha del Clásico del Tenis Chileno”.

También han competido como dupla en Monticello, en el año 2019, donde se enfrentaron a los también ex jugadores Juan Mónaco y Juan Ignacio Chela, ambos argentinos, donde los chilenos volvieron a triunfar.

