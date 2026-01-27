El estudiante de la comuna de la Estrella Tomás García viajó junto a su madre a Inglaterra gracias al concurso “Haz que Despeguen” para vivir una experiencia educativa que combinó ciencia, exploración y descubrimiento. El principal hito fue la visita al Centro Espacial Nacional de Leicester, junto con recorridos por Londres y actividades culturales.

Asombro, emoción y aprendizaje en cada paso. Así fue la experiencia que vivió Tomás García de 4 años, estudiante de la Escuela Mónica Silva de la comuna de La Estrella, quien junto a su madre viajó a Inglaterra para conocer el Centro Espacial Nacional, uno de los principales espacios dedicados a la divulgación científica y la exploración del universo en el Reino Unido.

La experiencia fue posible gracias a su destacada asistencia a la educación parvularia obtenida en 2025, lo que le permitió viajar junto a niñas y niños que representaron a cada región de Chile como ganadores del concurso “Haz que Despeguen”. Esta iniciativa impulsada por Fundación Educacional Oportunidad busca generar conversación pública sobre la importancia de la asistencia a este nivel educativo.

La visita al centro espacial marcó el punto más alto del viaje. Allí, las niñas y niñas participaron en experiencias interactivas, recorrieron exposiciones sobre el sistema solar y el espacio y conocieron cómo se preparan los astronautas y qué se necesita para viajar fuera del planeta.

Fanny Pastrián, mamá de Tomás, señaló que “del centro espacial destaco especialmente su infraestructura, que permitió que mi hijo junto a sus compañeros de viaje, pudieran disfrutar y aprender de la historia del espacio a través experiencias didácticas e interactivas. Por otra parte, creo que a Tomás este viaje le sirvió mucho para desarrollar mayor independencia”.

Asimismo, agregó que “de otras visitas que hicimos la que más impresionó a Tomás fue el Acuario de Londres, un lugar que invita a aprender a las niñas y niños mientras recorren sus pasillos”.

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, dijo que “esta experiencia tiene un valor muy especial: ellas y ellos viajaron a Inglaterra porque ganaron un premio gracias a su buena asistencia a la educación parvularia. Así pudieron ver, de manera concreta, que su esfuerzo, constancia y el ir a clases todos los días sí tiene impacto y sí abre oportunidades”.

Y agregó que “estamos convencidos de que este momento quedará grabado en su memoria como una fuente de motivación para el futuro: despertará más preguntas, más interés por aprender y, sobre todo, tendrán la certeza de que cuando se comprometen con su educación, pueden cumplir sueños y llegar tan lejos como se lo propongan, incluso hasta las estrellas”.

El viaje también incluyó una intensa y enriquecedora estadía en Londres, donde las niñas y niños pudieron conocer algunos de los lugares más reconocibles y cargados de historia de la capital británica. Pudieron visitar la Torre de Londres, navegar por el Río Támesis, y conocer lugares emblemáticos como el parlamento y Big Ben, el Palacio de Buckingham, entre otros edificios emblemáticos.

Además, las niñas y niños exploraron la Paddington Bear Experience, descubrieron la vida marina en el Acuario de Londres, disfrutaron de vistas panorámicas desde el London Eye y aprendieron de manera interactiva en el Museo de Ciencias, uno de los espacios educativos más visitados del mundo. Cada actividad fue una oportunidad para aprender jugando, observar, preguntar y asombrarse.

UNA NUEVA AVENTURA

Para este año, la campaña “Haz que Despeguen” tendrá una nueva versión a partir de marzo en la cual nuevamente podrán participar niñas y niños que asistan a educación parvularia en escuelas o jardines infantiles públicos o particulares subvencionados.

El llamado es a visitar el sitio www.hazquedespeguen.cl desde el lunes 2 de marzo.