Rancagua, 19 agosto 2025.- Churejas, un reconocido perro comunitario de Rancagua, fue víctima de un grave caso de maltrato animal que le costó la vida. Ante este hecho, se presentó una querella criminal con el objetivo de que los responsables enfrenten a la justicia.

La acción judicial busca visibilizar la importancia de proteger a los animales y prevenir situaciones similares en el futuro. Autoridades y organizaciones recalcan que no se debe permanecer indiferente frente al sufrimiento de seres indefensos.

La comunidad recuerda a Churejas con afecto y llama a reforzar el compromiso colectivo por el cuidado y respeto hacia todos los animales, evitando que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.