El parlamentario llamó a aplicar sanciones, incluso judiciales, en medio de un proceso de liquidación que podría extenderse hasta 10 meses.

El término anticipado del contrato de la empresa a cargo de las obras en avenida Sanchina, en la comuna de Machalí, abrió un nuevo foco de preocupación en la ya compleja situación vial del sector.

Los trabajos ubicados entre la carretera del Cobre y avenida San Juan, anteriormente conocida como Escrivá de Balaguer, quedaron inconclusos tras el abandono de la empresa ejecutora, generando problemas de seguridad y conectividad para vecinos y conductores.

Frente a este escenario, el senador Juan Luis Castro apuntó directamente a la responsabilidad de la empresa Tapusa S.A., vinculando este caso con otros episodios similares registrados en el país. “La empresa Tapusa ha salido al tapete a raíz de los hechos de Concepción y Talcahuano por abandono de obras, pero esto también toca en nuestra región de O’Higgins. Todas las obras de Sanchina estaban a cargo de ellos, y abandonaron también estas obras. Por lo tanto, precipitan un término de contrato y dejan a la población, obviamente, con residuos, con fosos, con señaléticas abandonadas, es un desastre”.

El parlamentario sostuvo que la situación no puede quedar sin sanciones, considerando los efectos que genera en la comunidad y en la infraestructura local. “Aquí tiene que haber mucha mano dura. Esa empresa que ya a estas alturas tiene un currículum de abandono, no puede quedar impune, y por lo tanto, pedimos formalmente a nombre de O’Higgins, por ese trabajo abandonado, que en todas partes donde esto está ocurriendo, se aplique el máximo rigor de la ley, incluso judicialmente contra ellos por este tipo de hechos que perjudican a la ciudadanía”.

Desde el municipio de Machalí se ha indicado que el proceso de liquidación del contrato podría extenderse entre 8 y 10 meses, lo que retrasaría la reanudación de las obras.

En ese contexto, Castro advirtió que el problema afecta directamente uno de los principales puntos críticos de la conectividad en la zona. “Uno de los principales problemas que tenemos en la conectividad Machalí-Rancagua pasa por las mejoras, no solamente en la carretera del Cobre o avenida San Juan, sino también en Sanchina. Esto viene hace mucho tiempo, entonces es un dolor de cabeza que sigue latente en la medida que no se resuelve este problema, por este verdadero bochorno de negligencia, una empresa que deja botada la obra”.

El senador enfatizó la necesidad de acelerar soluciones y garantizar que situaciones similares no se repitan en futuros proyectos de infraestructura en la región.