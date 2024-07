El ex púgil se hará cargo de un taller de boxeo que se desarrollará semanalmente en la comuna.

Graneros, 4 julio 2024.- Primero fue Leonardo Farkas y hoy el alcalde de Graneros Claudio Segovia, quien anunció que el gran Martín Vargas será parte importante del taller de boxeo que el municipio realiza de forma semanal en la comuna.

Tras el grave accidente automovilístico que casi le costó la vida, fue el filántropo Leonardo Farkas quien a través de su cuenta de X señaló una ayuda de 2 millones de pesos al boxeador, que permitirán cubrir en parte los gastos médicos. Sin embargo, Segovia explicó que, en el caso de Graneros, “se ha invitado a Martín Vargas a ser parte permanente del taller de box, por lo que contaremos con su presencia todos los meses, enseñando, aconsejando y acompañando a nuestros púgiles, por lo que la ayuda, será mutua y permanente”.

Cabe recordar, que el fin de semana anterior al accidente de tránsito, Vargas había participado de una exitosa velada de box realizada en Graneros, y en donde, más de mil personas repletaron el gimnasio municipal de la comuna para acompañar, homenajear y reconocer, a uno de los púgiles más destacados en la historia del país.

“En esa oportunidad conversamos sobre esta opción, porque principalmente creemos que Martín Vargas tiene mucho que aportar a las futuras generaciones y en Graneros tenemos un gran talento que, con los consejos, enseñanzas, y acompañamiento del gran Martín, de seguro darán mucho que hablar y eso es lo que queremos”, explicó Claudio Segovia.

La autoridad comunal añadió que “el pago de Chile es así, por todo lo que dio al país, todas las alegrías, por dejar siempre el nombre de nuestra nación en alto, Martín Vargas debería ser un embajador del deporte nacional, sin embargo, como lamentablemente ocurre, debe seguir peleando y acá en Graneros queremos darle una mano, y a la vez, que el ayude a nuestros niños y jóvenes”, sentenció Segovia.

Por último, Claudio Segovia detalló que “el taller de boxeo se realiza los lunes y viernes entre las 19 y 21 horas en el gimnasio municipal de la comuna de forma totalmente liberada y ha sido un tremendo éxito y que creció aún mucho más, tras la velada de Martín Vargas, así que estamos seguros que seguirá creciendo con la presencia de nuestro gran Martín”.

Cabe recordar que el ex boxeador fue atropellado el pasado 30 de mayo y que aún no se conocen claramente los detalles de su estado de salud, situación familiar que se agrava con el tumor de páncreas que enfrenta la esposa del ex púgil.